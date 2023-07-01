Агент Костина прокомментировал обмен и новый контракт обладателя Кубка Гагарина

Агент хоккеиста Клима Костина Александр Черных прокомментировал подписание своим клиентом контракта с «Детройт Ред Уингз».

«У Клима есть желание играть в НХЛ, столько лет он стремился играть в этой лиге. Он очень рад, что его обменяли в «Детройт» и что он подписал с клубом двухлетний контракт. Клим надеется оправдать доверие и стать одним из лидеров команды», - цитирует агента «РБ-Спорт».

По словам агента, обмен хоккеистов – это распространенная практика, а «Эдмонтон» не мог дать Костину тот контракт, который он хотел.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Гагарина Костин был обменян из «Эдмонтон Ойлерз» в состав «Детройта».