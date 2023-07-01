«Торонто» сохранил права на двух российских хоккеистов

Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Ливз» сделал квалификационные предложения российскому вратарю Илье Самсонову и нападающему Семену Дер-Аргучинцеву, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в социальных сетях.

Таким образом канадский клуб смог сохранить права на российских игроков. Также квалификационное предложение было сделано американцу Нику Абруццезе.

Вратарь Самсонов перешел в состав «Торонто» из «Вашингтон Кэпиталз» летом минувшего года. В минувшем сезоне 26-летний голкипер сыграл 42 матча в регулярном чемпионате и 9 игр в плей-офф.

22-летний Дер-Аргучинцев принял участие лишь в одной встрече НХЛ за «Торонто», не отметившись результативными действиями. Большую часть сезона россиянин провел в Американской хоккейной лиги, выступая за «Торонто Марлиз». В 50 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 40 (12+28) очков.