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Российский форвард «Вегаса» проведет следующий сезон в «Спартаке»

Московский клуб на год арендует хоккеиста «золотых отбросов».
01 июля 2023 20:15
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Морозов присоединится к «Спартаку» на сезон-2023/2024. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, красно-белые возьмут 23-летнего игрока в годичную аренду. Сообщается, что в конце следующего сезона у россиянина истечет соглашение с обладателем Кубка Стэнли-2023.

Добавим, что в прошедшем сезоне Морозов выступал за фарм-клуб «Вегаса» – «Хендерсон», за который провел в АХЛ 58 матчей, забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач.

источник: «Спорт-Экспресс»
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