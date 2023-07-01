Российский форвард «Вегаса» проведет следующий сезон в «Спартаке»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Морозов присоединится к «Спартаку» на сезон-2023/2024. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, красно-белые возьмут 23-летнего игрока в годичную аренду. Сообщается, что в конце следующего сезона у россиянина истечет соглашение с обладателем Кубка Стэнли-2023.

Добавим, что в прошедшем сезоне Морозов выступал за фарм-клуб «Вегаса» – «Хендерсон», за который провел в АХЛ 58 матчей, забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач.