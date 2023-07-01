Российский нападающий Мальцев продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Кингз»

Российский нападающий Михаил Мальцев подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз», сообщает CapFriendly.

По данным источника, с 25-летним хоккеистом заключено двустороннее соглашение на один год, зарплата россиянина составит 775 тысяч долларов.

Ранее «Колорадо» не стал продлевать контракт с хоккеистом.

В минувшем сезоне 25-летний Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Колорадо». Результативными действиями нападающий не отметился. Основную часть сезона 25-летний форвард провёл в АХЛ.

«Лос-Анджелес» также подписал односторонний контракт с нападающим Джаретом Андерсон-Доланом на тех же условиях, что и с Мальцевым.