Российский защитник Дмитрий Орлов подписал контракт с «Каролиной»

«Каролина Харрикейнз» заключила контракт с защитником Дмитрием Орловым. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в своих соцсетях.

По информации источника, стороны подписали трудовое соглашение на два сезона с заработной платой в 7,75 миллионов долларов в год.

Добавим, что Орлов стал свободным агентом после того, как истек его контракт с «Бостон Брюинз». По ходу сезона-2022/2023 он присоединился к стану «медведей» в результате обмена с «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

За черно-золотых он провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счет 17 (4+13) очков. На стадии плей-офф на его счету – семь игр и восемь результативных передач.