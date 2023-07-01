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Российский защитник Дмитрий Орлов подписал контракт с «Каролиной»

Ранее у 31-летнего хоккеиста истекло соглашение с «Бостон Брюинз».
Российский защитник Дмитрий Орлов подписал контракт с «Каролиной»
01 июля 2023 20:44
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ХК «Бостон Брюинз»

«Каролина Харрикейнз» заключила контракт с защитником Дмитрием Орловым. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в своих соцсетях.

По информации источника, стороны подписали трудовое соглашение на два сезона с заработной платой в 7,75 миллионов долларов в год.

Добавим, что Орлов стал свободным агентом после того, как истек его контракт с «Бостон Брюинз». По ходу сезона-2022/2023 он присоединился к стану «медведей» в результате обмена с «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

За черно-золотых он провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счет 17 (4+13) очков. На стадии плей-офф на его счету – семь игр и восемь результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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