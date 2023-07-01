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«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с легендой «Виннипега» Уилером

Ранее хоккеист был выставлен на драфт отказов.
01 июля 2023 20:57
автор: Александр Евграфов

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с легендой «Виннипег Джетс» Блейком Уилером, сообщает CapFriendly.

По данным источника, соглашение с 36-летним форвардом подписано на год. Общая стоимость контракта составляет 1,1 млн долларов, а кэпхит нападающего составит 800 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что «Виннипег» выкупил контракт Уилера, благодаря чему смог сэкономить на зарплате 5,5 млн. долларов. Хоккеист покинул «Виннипег» после 13 лет выступлений. Он сыграл в 897 матчах, набрав 812 очков.

Кроме того, «Рейнджерс» заключили сделку с еще одной легендой НХЛ, трехкратным обладателем Кубка Стэнли голкипером Джонатаном Куиком, который защищал в этом сезоне ворота «Вегас Голден Найтс». Вратарь заключил соглашение на один сезон.

источник: CapFriendly
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