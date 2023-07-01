Десять российских хоккеистов стали неограниченно свободными агентами, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

В числе тех, у кого завершились контракты Владимир Тарасенко («Нью-Йорк Рейнджерс») и Семен Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»). Контракты также истекли у Дмитрия Куликова («Питтсбург Пингвинз»), Владислава Наместникова («Виннипег Джетс»), Михаил Мальцев («Колорадо Эвеланш»), Дениса Гурьянова («Монреаль Канадиенс»), Евгения Свечникова («Сан-Хосе Шаркс»), Дмитрия Саморукова («Сент-Луис Блюз») и Антона Худобина («Чикаго Блэкхоутс»).

При этом их клубы не стали предлагать продление контрактов.

Ранее сообщалось, что неограниченный свободный агент Дмитрий Орлов, игравший за «Бостон» стал игроком «Каролины Харрикейнз».