«Барыс» за один день подписал контракты с 17 хоккеистами

Сегодня, 1 июля, «Барыс» объявил о подписании контрактов с 17 хоккеистами, сообщается в Telegram-канале команды.

Соглашения подписаны с нападающими Александром Борисевичем (двустороннее на два сезона), Джереми Бракко (одностороннее на один сезон), Михаилом Рахмановым (двустороннее на один сезон), Понтусом Обергом (одностороннее на один сезон), Романом Старченко (односторонне на один сезон), Динмухамедом Кайыржаном (двухстороннее на один сезон), Майклом Шапю (одностороннее на один сезон) и Кириллом Савицким (односторонее на два сезона).

Также контракты заключены с защитниками Тамирланом Гайтамировым (двустороннее на два сезона), Нельсоном Ножье (односторонне на один сезон), Эмилем Нургалиевым (двустороннее на два сезона), Алексом Грантом (односторонне на один сезон), Адилем Бекетаевым (двустороннее на два сезона), Давидом Скленичкой (одностороннее на один сезон) и Егором Шалаповым (одностороннее на один сезон).

Ранее сообщалось, что контракты с «Барысом» продлили вратари Эдди Паскуале и Никитой Бояркиным.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.