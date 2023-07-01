Российский форвард Денисенко заключил новый контракт с «Флоридой»

Российский нападающий «Флориды Пантерз» Григорий Денисенко заключил новый контракт с клубом.

По информации CapFriendly, соглашение рассчитано на два года. Зарплата хоккеиста составит 1,55 миллиона долларов за весь период, то есть, за каждый сезон россиянин получит 775 тысяч долларов.

Напомним, в минувшем сезоне Денисенко провел всего 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых сделал три результативные передачи. Также на его счету участие в последней, пятой игре финальной серии Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс».

Большу часть сезона форвард провел в АХЛ, выступая за фарм-клуб «пантер» - «Шарлотт Чекерз» и набрал 36 (12+24) очков в 56 матчах.