ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Наместников продлил контракт с «Виннипегом» – стала известна зарплата хоккеиста

Форвард продолжит выступать в составе «Джетс».
01 июля 2023 22:33
автор: Александр Шульгин

Российский нападающий Владислав Наместников подписал новый контракт с «Виннипег Джетс».

По информации CapFriendly, соглашение рассчитано на два года, а зарплата россиянина за весь период контракта составит четыре миллиона долларов. Таким образом, за каждый сезон хоккеист получит два миллиона долларов.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате НХЛ Наместников провел 20 матчей, в которых набрал десять (2+8) очков.

Ранее СМИ сообщили, что Григорий Денисенко продлил соглашение с «Флоридой Пантерз».

источник: CapFriendly
В «Каролине» высказались о заключении контракта с Дмитрием Орловым 
В субботу, 1 июля, российский игрок присоединился к «ураганам» на правах свободного агента. 
01.07.2023 22:38
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Российский форвард Денисенко заключил новый контракт с «Флоридой»
Хоккеист большую часть сезона провел в АХЛ.
01.07.2023 21:33
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Барыс» за один день подписал контракты с 17 хоккеистами
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.
01.07.2023 21:26
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Десять российских хоккеистов стали неограниченно свободными агентами
Они имеют право заключать контракты с любым клубом.
01.07.2023 21:09
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с легендой «Виннипега» Уилером
Ранее хоккеист был выставлен на драфт отказов.
01.07.2023 20:57
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Российский защитник Дмитрий Орлов подписал контракт с «Каролиной»
Российский защитник Дмитрий Орлов подписал контракт с «Каролиной»
Ранее у 31-летнего хоккеиста истекло соглашение с «Бостон Брюинз».
01.07.2023 20:44
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Российский нападающий Мальцев продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Кингз»
У хоккеиста завершился контракт с «Колорадо Эвеланш».
01.07.2023 20:26
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Российский форвард «Вегаса» проведет следующий сезон в «Спартаке»
Московский клуб на год арендует хоккеиста «золотых отбросов».
01.07.2023 20:15
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Торонто» сохранил права на двух российских хоккеистов
Клуб сделал квалификационные предложения спортсменам.
01.07.2023 19:12
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.