Наместников продлил контракт с «Виннипегом» – стала известна зарплата хоккеиста

Российский нападающий Владислав Наместников подписал новый контракт с «Виннипег Джетс».

По информации CapFriendly, соглашение рассчитано на два года, а зарплата россиянина за весь период контракта составит четыре миллиона долларов. Таким образом, за каждый сезон хоккеист получит два миллиона долларов.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате НХЛ Наместников провел 20 матчей, в которых набрал десять (2+8) очков.

Ранее СМИ сообщили, что Григорий Денисенко продлил соглашение с «Флоридой Пантерз».