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В «Каролине» высказались о заключении контракта с Дмитрием Орловым 

В субботу, 1 июля, российский игрок присоединился к «ураганам» на правах свободного агента. 
01 июля 2023 22:38
автор: Глеб Шевяков

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл поделился мнением по поводу того, что клуб НХЛ подписал контракт с защитником Дмитрием Орловым.

«Мы чувствовали, что Дмитрий был лучшим защитником из доступных на рынке свободных агентов. Он универсальный игрок с большим потенциалом в нападении. Это подписание только укрепит нашу оборонительную линию перед следующим сезоном», — приводит слова Уодделла пресс-служба команды из Роли.

31-летний хоккеист подписал трудовое соглашение с «Кейнс» на два года. За один сезон россиянин будет получать около 7,75 миллионов долларов.

Добавим, что сезон-2022/2023 Орлов проводил в составе «Бостон Брюинз», после чего стал свободным агентом. В регулярном чемпионате НХЛ за «медведей» он сыграл 23 матча и набрал 17 (4+13) очков. В плей-офф турнира на его счету – семь встреч, в которых он отдал восемь результативных передач.

источник: ХК «Каролина Харрикейнз»
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