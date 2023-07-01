Агент Денисенко объяснил, почему россиянин согласился на новый контракт с «Флоридой»

Агент российского нападающего «Флориды Пантерз» Григория Денисенко - Дэн Мильштейн прокомментировал продление форвардом контракта с клубом.

«Для Гриши был приоритет, что бы ни случилось, остаться в Северной Америке. Нам удалось договориться об одностороннем контракте, Гриша выбрал двухлетний контракт, чтобы закрепиться в основе и продолжать прогрессировать как игрок», - написал Мильштейн в своих соцсетях.

Напомним, ранее стало известно о том, что Денисенко подписал двухлетнее соглашение с клубом, по которому его зарплата составит 1,55 миллиона долларов за весь период.

В минувшем сезоне Денисенко провел всего 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых сделал три результативные передачи. Также на его счету участие в последней, пятой игре финальной серии Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс».

Большую часть сезона форвард провел в АХЛ, выступая за фарм-клуб «пантер» - «Шарлотт Чекерз» и набрал 36 (12+24) очков в 56 матчах.