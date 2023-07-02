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Российский защитник Дмитрий Куликов вновь стал игроком «Флориды»

Хоккеист подписал однолетнее соглашение.
Российский защитник Дмитрий Куликов вновь стал игроком «Флориды»
02 июля 2023 00:02
автор: Александр Евграфов
автор фото: НХЛ

Российский защитник Дмитрий Куликов подписал годовой контракт с «Флоридой Пантерз», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Сумма одностороннего контракта оценивается в 1 миллион долларов.

Куликов был выбран на драфте НХЛ 2009 года под 14-м номером «Флоридой» и первые семь сезонов в лиге сыграл за «Пантерз», после чего сменил семь клубов.

Минувший сезон Куликов начал в «Анахайме», провел 61 матч, забросил 3 шайбы и отдал 12 голевых передач. Хоккеист затем был обменян в «Питтсбург», провел за новую команду шесть матчей, в которых отметился одной голевой передачей. После этого 32-летний игрок получил травму и выбыл до конца сезона.

Всего в карьере защитник сыграл в 872 матчах, в которых набрал 214 (45+169) очков.

источник: NHL (НХЛ)
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