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Российский вратарь подписал контракт с клубом НХЛ на 66 млн долларов

Ранее Сорокин попал в тройку кандидатов на «Везина Трофи».
02 июля 2023 00:37
автор: Александр Евграфов

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Новое соглашение рассчитано на восемь лет и оценивается в общую сумму в 66 млн долларов. В среднем за сезон Сорокин будет получать 8,25 млн долларов. Контракт вступит в силу с сезона-2024/2025.

Отмечается, что с 2024 по 2028 года Сорокин не может быть обменян в другой клуб, а с сезона-2028/29 года список клубов, в которые нельзя будет обменять голкипера сократится до 16.

В минувшем сезоне голкипер провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 31 победу при коэффициенте надежности 2,34 и 92,4% отраженных бросков. Сорокин в голосовании за обладание «Везина Трофи» попал в тройку лучших и уступил лишь Линусу Улльмарку.

источник: NHL (НХЛ)
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