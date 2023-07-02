Орлов получит подписной бонус после перехода в «Каролину»

Известны детали перехода российского защитника Дмитрия Орлова в «Каролину».

Напомним, что 31-летний хоккеист стал свободным агентом после того, как истекло его соглашение с «Бостоном». По ходу минувшего сезона Дмитрий присоединился к стану «медведей» в результате обмена с «Вашингтоном», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Как сообщает на свой странице в соцсети журналист Пьер Лебрюн, после подписания контракта Орлов получит подписной бонус в размере 3 миллионов долларов. Дмитрий заключил соглашение на два года. По контракту россиянин будет зарабатывать 7,75 миллиона долларов в год.

В минувшем сезоне Орлов набрал 36 (7+29) очков в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал 8 голевых передач в 7 играх плей-офф.