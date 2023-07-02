Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Тарасенко

Российский нападающий Владимир Тарасенко продолжает оставаться неограниченно свободным агентом.

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдера НХЛ Эллиот Фридман, 31-летний хоккеист уже провел переговоры с «Оттавой». В платежной ведомости канадского клуба на данный момент свободно более 10 миллионов долларов.

Отметим, что минувший сезон Тарасенко завершал в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». По предыдущему трудовому договору россиянин зарабатывал 7,5 миллионов за сезон.

В минувшем регулярном чемпионате Владимир провел 69 матчей, в которых набрал 50 (18+32) очков. В плей-офф на счету Тарасенко три гола и один результативный пас в семи встречах.