ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Дмитрий Орлов поделился эмоциями после заключения контракта с «Каролиной»

Обладатель Кубка Стэнли-2018 во второй раз за год сменил клуб.
02 июля 2023 09:37
автор: Виталий Овсянников

31-летний российский хоккеист Дмитрий Орлов, выступающий на позиции защитника, прокомментировал заключение контракта с «Каролиной». Контракт россиянина с «Харрикейнз» заключен на два года, за которые он получит 15,5 миллионов долларов.

«Для себя мне нужно было принять важное решение. Я хотел играть в хорошей команде. Как мне кажется, я принял верное решение и счастлив, что теперь я игрок «Каролины», — цитирует Орлова журналист Уолт Рафф в своих социальных сетях.

Напомним, что с 2011 по 2023 годы Дмитрий Орлов выступал за «Вашингтон», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли-2018. В начале текущего года он был обменян в «Бостон», в составе которого сыграл 23 матча, забил 4 гола и оформил 13 ассистов.

источник: «Советский спорт»
Генменеджер «Флориды» прокомментировал подписание контракта с Дмитрием Куликовым
Российский защитник подписал контракт с «пантерами» на один сезон.
02.07.2023 10:28
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Руководство «Айлендерс» прокомментировало крупный контракт Ильи Сорокина на 66 млн долларов
Российский голкипер подписал контракт с «островитянами» на восемь лет.
02.07.2023 09:57
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Тарасенко
Хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса».
02.07.2023 09:37
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Торонто» объявило о подписании российского вратаря
Хоккеист был выбран «Мейпл Лифс» в четвертом раунде драфта НХЛ-2020 под 106-м номером.
02.07.2023 08:31
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Орлов получит подписной бонус после перехода в «Каролину»
Хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году.
02.07.2023 08:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Российский вратарь подписал контракт с клубом НХЛ на 66 млн долларов
Ранее Сорокин попал в тройку кандидатов на «Везина Трофи».
02.07.2023 00:37
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Российский защитник Дмитрий Куликов вновь стал игроком «Флориды»
Российский защитник Дмитрий Куликов вновь стал игроком «Флориды»
Хоккеист подписал однолетнее соглашение.
02.07.2023 00:02
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Агент Денисенко объяснил, почему россиянин согласился на новый контракт с «Флоридой»
Форвард продолжит бороться за место в основном составе команды.
01.07.2023 23:06
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В «Каролине» высказались о заключении контракта с Дмитрием Орловым 
В «Каролине» высказались о заключении контракта с Дмитрием Орловым 
В субботу, 1 июля, российский игрок присоединился к «ураганам» на правах свободного агента. 
01.07.2023 22:38
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.