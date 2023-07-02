Дмитрий Орлов поделился эмоциями после заключения контракта с «Каролиной»

31-летний российский хоккеист Дмитрий Орлов, выступающий на позиции защитника, прокомментировал заключение контракта с «Каролиной». Контракт россиянина с «Харрикейнз» заключен на два года, за которые он получит 15,5 миллионов долларов.

«Для себя мне нужно было принять важное решение. Я хотел играть в хорошей команде. Как мне кажется, я принял верное решение и счастлив, что теперь я игрок «Каролины», — цитирует Орлова журналист Уолт Рафф в своих социальных сетях.

Напомним, что с 2011 по 2023 годы Дмитрий Орлов выступал за «Вашингтон», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли-2018. В начале текущего года он был обменян в «Бостон», в составе которого сыграл 23 матча, забил 4 гола и оформил 13 ассистов.