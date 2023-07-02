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Руководство «Айлендерс» прокомментировало крупный контракт Ильи Сорокина на 66 млн долларов

Российский голкипер подписал контракт с «островитянами» на восемь лет.
02 июля 2023 09:57
автор: Виталий Овсянников

80-летний хоккейный функционер Лу Ламорелло, занимающий должность генерального менеджера «Нью-Йорк Айлендерс», прокомментировал заключение долгосрочного контракта с вратарем из России Ильёй Сорокиным.

Напомним, что 27-летний российский голкипер подписал соглашение с «островитянами» на восемь лет, за которые он заработает 66 млн долларов.

«Мы мечтали о том, чтобы Сорокин остался в нашем коллективе. Лучшее время для подписания контракта – это перед началом сезона. Теперь у одного из лидеров команды не будет никакой неопределенности относительно своего будущего. Игрок такого статуса просто не мог подойти к новому сезону с последним годом по его контракту», - заявил Ломорелло в интервью пресс-службе «Айлендерс».

В минувшем сезоне олимпийский чемпион-2018 провел в составе «островитян» 68 матчей, в которых оформил шесть шат-аутов.

источник: ХК «Нью-Йорк Айлендерс»
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