Руководство «Айлендерс» прокомментировало крупный контракт Ильи Сорокина на 66 млн долларов

80-летний хоккейный функционер Лу Ламорелло, занимающий должность генерального менеджера «Нью-Йорк Айлендерс», прокомментировал заключение долгосрочного контракта с вратарем из России Ильёй Сорокиным.

Напомним, что 27-летний российский голкипер подписал соглашение с «островитянами» на восемь лет, за которые он заработает 66 млн долларов.

«Мы мечтали о том, чтобы Сорокин остался в нашем коллективе. Лучшее время для подписания контракта – это перед началом сезона. Теперь у одного из лидеров команды не будет никакой неопределенности относительно своего будущего. Игрок такого статуса просто не мог подойти к новому сезону с последним годом по его контракту», - заявил Ломорелло в интервью пресс-службе «Айлендерс».

В минувшем сезоне олимпийский чемпион-2018 провел в составе «островитян» 68 матчей, в которых оформил шесть шат-аутов.