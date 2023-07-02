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Генменеджер «Флориды» прокомментировал подписание контракта с Дмитрием Куликовым

Российский защитник подписал контракт с «пантерами» на один сезон.
02 июля 2023 10:28
автор: Виталий Овсянников

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито поделился впечатлениями от подписания соглашения с 32-летним российским защитником Дмитрием Куликовым.

Россиянин заключил контракт на один сезон, за который он заработает один миллион долларов.

«Куликов захотел вернуться и вновь стать частью нашего коллектива. Мы можем использовать его в любых ситуациях на льду, так как он способен выступать в любых звеньях. Мы рады, что он вернулся в нашу команду», — цитирует Зито журналист Джеймсон Оливе.

Напомним, что Дмитрий Куликов играл за «Пантерз» в период с 2009 по 2016 годы. Прошлый сезон он начал в «Анахайме», после чего был обменян в «Питтсбург». За минувший сезон россиянин провел 65 встреч, в которых забросил три шайбы и оформил 13 ассистов.

В общей сложности в НХЛ-карьере Куликов сыграл 870 матчей, в которых забил 45 голов и отдал 169 результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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