Генменеджер «Флориды» прокомментировал подписание контракта с Дмитрием Куликовым

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито поделился впечатлениями от подписания соглашения с 32-летним российским защитником Дмитрием Куликовым.

Россиянин заключил контракт на один сезон, за который он заработает один миллион долларов.

«Куликов захотел вернуться и вновь стать частью нашего коллектива. Мы можем использовать его в любых ситуациях на льду, так как он способен выступать в любых звеньях. Мы рады, что он вернулся в нашу команду», — цитирует Зито журналист Джеймсон Оливе.

Напомним, что Дмитрий Куликов играл за «Пантерз» в период с 2009 по 2016 годы. Прошлый сезон он начал в «Анахайме», после чего был обменян в «Питтсбург». За минувший сезон россиянин провел 65 встреч, в которых забросил три шайбы и оформил 13 ассистов.

В общей сложности в НХЛ-карьере Куликов сыграл 870 матчей, в которых забил 45 голов и отдал 169 результативных передач.