«Спартак» подписал новые контракты с Егоровым и Барановым

«Спартак» объявил о подписании новых контрактов с защитником Алексеем Егоровым и с нападающим Ильей Барановым.

Как сообщает клубная пресс-служба, договор Егорова носит двусторонний характер и рассчитан до 2026 года, а соглашение Баранова – двусторонний однолетний контракт.

Напомним, в прошедшем сезоне КХЛ 20-летний Егоров провел за красно-белых 17 матчей, набрав 3 (1+2) очка. На его счету также 3 (1+2) очка в 42-х играх в ВХЛ за «Химик».

Что касается 27-летнего Баранова, то часть минувшей кампании он провел в лазарете. В активе игрока 8 матчей в КХЛ. Также он отыграл 34 встречи в ВХЛ и набрал 17 (7+10) очков.