ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Генменеджер «Айлендерс» объяснил, почему клуб продлил контракт с Варламовым

Новый договор рассчитан на четыре сезона.
Генменеджер «Айлендерс» объяснил, почему клуб продлил контракт с Варламовым
02 июля 2023 11:16
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: НХЛ

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» высказался о заключении нового контракта с российским голкипером Семеном Варламовым.

Напомним, «островитяне» продлили соглашение с 35-летним хоккеистом на четыре сезона, а его среднегодовая зарплата составит 11 млн долларов.

«Отношения между Варламовым и Сорокиным стали основной причиной подписания нового контракта. Вы действительно не смогли бы оценить общение и помощь, которую Сорокин и Варламов оказывают друг другу, как на льду, так и вне его, если бы не видели этого. Опасения по поводу возраста? Он профессионал как на льду, так и вне его. Ему 35 лет, но я видел много 26-27-летних, которым стоит лишь мечтать о той форме, в которой сейчас Семен», — цитирует Ламорелло пресс-служба «Айлендерс».

Добавим, что в прошедшей кампании Варламов провел 23 матча, в которых отразил 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,70.

источник: ХК «Нью-Йорк Айлендерс»
«Спартак» подписал новые контракты с Егоровым и Барановым
Договор Егорова носит двусторонний характер.
02.07.2023 11:04
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Генменеджер «Флориды» прокомментировал подписание контракта с Дмитрием Куликовым
Российский защитник подписал контракт с «пантерами» на один сезон.
02.07.2023 10:28
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Руководство «Айлендерс» прокомментировало крупный контракт Ильи Сорокина на 66 млн долларов
Российский голкипер подписал контракт с «островитянами» на восемь лет.
02.07.2023 09:57
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Тарасенко
Хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса».
02.07.2023 09:37
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Дмитрий Орлов поделился эмоциями после заключения контракта с «Каролиной»
Обладатель Кубка Стэнли-2018 во второй раз за год сменил клуб.
02.07.2023 09:37
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Айлендерс» объявил о подписании нового соглашения с Варламовым
«Айлендерс» объявил о подписании нового соглашения с Варламовым
Россиянин выступает за «островитян» с 2019 года.
02.07.2023 08:49
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Торонто» объявило о подписании российского вратаря
Хоккеист был выбран «Мейпл Лифс» в четвертом раунде драфта НХЛ-2020 под 106-м номером.
02.07.2023 08:31
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Орлов получит подписной бонус после перехода в «Каролину»
Хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году.
02.07.2023 08:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Российский вратарь подписал контракт с клубом НХЛ на 66 млн долларов
Ранее Сорокин попал в тройку кандидатов на «Везина Трофи».
02.07.2023 00:37
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.