Генменеджер «Айлендерс» объяснил, почему клуб продлил контракт с Варламовым

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» высказался о заключении нового контракта с российским голкипером Семеном Варламовым.

Напомним, «островитяне» продлили соглашение с 35-летним хоккеистом на четыре сезона, а его среднегодовая зарплата составит 11 млн долларов.

«Отношения между Варламовым и Сорокиным стали основной причиной подписания нового контракта. Вы действительно не смогли бы оценить общение и помощь, которую Сорокин и Варламов оказывают друг другу, как на льду, так и вне его, если бы не видели этого. Опасения по поводу возраста? Он профессионал как на льду, так и вне его. Ему 35 лет, но я видел много 26-27-летних, которым стоит лишь мечтать о той форме, в которой сейчас Семен», — цитирует Ламорелло пресс-служба «Айлендерс».

Добавим, что в прошедшей кампании Варламов провел 23 матча, в которых отразил 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,70.