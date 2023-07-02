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Стали известны подробности контракта Дмитрия Орлова с «Каролиной»

31-летний защитник подписал соглашение с клубом на два года.
Стали известны подробности контракта Дмитрия Орлова с «Каролиной»
02 июля 2023 12:23
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ХК «Бостон Брюинз»

Издание CapFriendly сообщает нюансы нового контракта Дмитрия Орлова с «Каролиной».

31-летний российский защитник подписал соглашение с «ураганами» на два года, за которые он заработает 15,5 млн долларов.

Согласно информации источника, хоккеист из России получит подписной бонус в размере 3 млн долларов. Данная сумма войдет кэпхит по первому году соглашения. Соответственно, базовая заработная плата Дмитрия Орлова составит 4,75 млн долларов, а кэпхит — 7,75 млн долларов.

Во втором сезоне кэпхит останется таким же, а базовая зарплата российского защитника составит 7,75 млн долларов.

Напомним, что Дмитрий Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 по 2023 годы. В составе «столичных» он выиграл Кубок Стэнли-2018. В начале текущего года он был обменян в «Бостон», с которым подписал контракт на полгода.

источник: CapFriendly
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