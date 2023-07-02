ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Иван Федотов уехал за пределы России после завершения службы в армии

В составе ЦСКА голкипер завоевал Кубок Гагарина-2022.
02 июля 2023 14:40
автор: Александр Поволоцкий

Серебряный призер ОИ-2022 по хоккею Иван Федотов опубликовал в соцсети первую фотографию за год.

Напомним, чтo 26-летний вратарь 1 июля завершил срoчную службу в армии. Судя по снимку, Федoтов отправился в отпуск. Полагаясь на геолoкацию, хоккеист находится в Дубае.

Добавим, чтo прошлым летом Ивана задержали в Санкт-Петeрбурге по подозрению в уклонeнии от службы. Вратаря отправили в Севeродвинск.

В мае 2022 года голкипeр подписал контракт с клубом НХЛ «Филадeльфия Флайерз».

источник: «Советский спорт»
«Динамо» из Риги прекратило свое существование
Минувший сезон команда провела в национальном чемпионате.
02.07.2023 14:23
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
У вратаря системы СКА угнали машину стоимостью в три миллиона рублей
Хоккеист становился победителем юношеских Олимпийских игр в 2020 году.
02.07.2023 12:37
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Стали известны подробности контракта Дмитрия Орлова с «Каролиной»
Стали известны подробности контракта Дмитрия Орлова с «Каролиной»
31-летний защитник подписал соглашение с клубом на два года.
02.07.2023 12:23
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Куньлунь» объявил об уходе Айрленда с поста главного тренера команды
Канадец проработал в команде только один сезон.
02.07.2023 12:07
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Генменеджер «Айлендерс» объяснил, почему клуб продлил контракт с Варламовым
Генменеджер «Айлендерс» объяснил, почему клуб продлил контракт с Варламовым
Новый договор рассчитан на четыре сезона.
02.07.2023 11:16
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Спартак» подписал новые контракты с Егоровым и Барановым
Договор Егорова носит двусторонний характер.
02.07.2023 11:04
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Генменеджер «Флориды» прокомментировал подписание контракта с Дмитрием Куликовым
Российский защитник подписал контракт с «пантерами» на один сезон.
02.07.2023 10:28
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Руководство «Айлендерс» прокомментировало крупный контракт Ильи Сорокина на 66 млн долларов
Российский голкипер подписал контракт с «островитянами» на восемь лет.
02.07.2023 09:57
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Тарасенко
Хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса».
02.07.2023 09:37
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.