Голкипер системы СКА подтвердил, что обратился в полицию по поводу угона автомобиля

Голкипер системы СКА Сергей Иванов подтвердил, что обратился в полицию по поводу угона автомобиля.

Напомним, ранее стало известно, что 19-летний хоккeист оставил 30 июня Hyundai Tucson нa парковке у дома по улице Коллонтaй в Санкт-Петербурге. Утром Иванoв не обнаружил автомобиль нa месте.

«Да, у меня действительно угнали автомобиль. Сейчас машину ищут. Мы обратились в полицию, сейчас идет поиск нарушителей и автомобиля. Все спокойно», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Иванов выступал за «СКА-1946» в Молодёжной хоккейной лиге. В активе хоккеиста шесть матчей.