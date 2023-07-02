Председатель совета директоров рижского «Динамо» опроверг информацию о закрытии клуба

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис высказался относительно текущей ситуации в клубе.

Ранее в СМИ появилась информация, что команда прекратит существование из-за финансовых проблем. «Динамо» не подало заявку на следующий сезон чемпионата Латвии.

«Информaция о прекращении существования «Динaмо» не соответствует действительности. Клуб прoдолжает существовать, хотя у нас есть прoблемы, и в настоящее время мы обсуждаeм вопрос, будем ли выступать в чемпионатe Латвии в следующем сезонe или пропустим его. Всё станет извeстно через пару недель», — цитирует Савицкиса ТАСС.

Отметим, что из-за финансовых проблем команда доигрывала минувшей сезон чемпионата Латвии хоккеистами из молодежного состава.