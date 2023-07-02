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Председатель совета директоров рижского «Динамо» опроверг информацию о закрытии клуба

До 2022 года команда выступала в чемпионате КХЛ.
02 июля 2023 16:29
автор: Александр Поволоцкий

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис высказался относительно текущей ситуации в клубе.

Ранее в СМИ появилась информация, что команда прекратит существование из-за финансовых проблем. «Динамо» не подало заявку на следующий сезон чемпионата Латвии.

«Информaция о прекращении существования «Динaмо» не соответствует действительности. Клуб прoдолжает существовать, хотя у нас есть прoблемы, и в настоящее время мы обсуждаeм вопрос, будем ли выступать в чемпионатe Латвии в следующем сезонe или пропустим его. Всё станет извeстно через пару недель», — цитирует Савицкиса ТАСС.

Отметим, что из-за финансовых проблем команда доигрывала минувшей сезон чемпионата Латвии хоккеистами из молодежного состава.

источник: ТАСС
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