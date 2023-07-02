Тарасенко вошел в десятку лучших свободных агентов НХЛ по версии The Athletic 

Журналист The Athletic Харман Дайал представил свою версию топ-10 свободных агентов Национальной хоккейной лиги в результате завершения сезона-2022/2023.

Отметим, что в рейтинге оказался бывший форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко.

«Владимир Тарасенко — игрок, которому сложно дать точную оценку. Владимир хорошо подходил «Рейнджерс» — лучшее из всех их приобретений в дедлайн, — но они не могут позволить себе оставить его. Он по-прежнему является отличным снайпером, но насколько сильно он может повлиять на игру команды? Есть веские основания полагать, что он может забить 20-25 голов в следующем сезоне, но его игра в обороне продолжает вызывать беспокойство», — пишет корреспондент на американском спортивном сайте.

Добавим, что в прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко провел за «Нью-Йорк» 31 матч, в которых набрал 21 (8+13) очков. В играх плей-офф он выходил на лед семь раз, забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. После окончания сезона его соглашение «синерубашечниками» истекло.