ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Тарасенко вошел в десятку лучших свободных агентов НХЛ по версии The Athletic 

Ранее у российского хоккеиста истек контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». 
Тарасенко вошел в десятку лучших свободных агентов НХЛ по версии The Athletic 
02 июля 2023 17:22
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»

Журналист The Athletic Харман Дайал представил свою версию топ-10 свободных агентов Национальной хоккейной лиги в результате завершения сезона-2022/2023.

Отметим, что в рейтинге оказался бывший форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко.

«Владимир Тарасенко — игрок, которому сложно дать точную оценку. Владимир хорошо подходил «Рейнджерс» — лучшее из всех их приобретений в дедлайн, — но они не могут позволить себе оставить его. Он по-прежнему является отличным снайпером, но насколько сильно он может повлиять на игру команды? Есть веские основания полагать, что он может забить 20-25 голов в следующем сезоне, но его игра в обороне продолжает вызывать беспокойство», — пишет корреспондент на американском спортивном сайте.

Добавим, что в прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко провел за «Нью-Йорк» 31 матч, в которых набрал 21 (8+13) очков. В играх плей-офф он выходил на лед семь раз, забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. После окончания сезона его соглашение «синерубашечниками» истекло.

источник: The Athletic
Мичков и Федотов не включены в список игроков лагеря развития «Филадельфии»
Один из хоккеистов завершил службу в российской армии.
02.07.2023 18:03
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бывший голкипер СКА подписал контракт с «Питтсбургом»
Он становился чемпионом мира в 2018 году.
02.07.2023 17:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Председатель совета директоров рижского «Динамо» опроверг информацию о закрытии клуба
Председатель совета директоров рижского «Динамо» опроверг информацию о закрытии клуба
До 2022 года команда выступала в чемпионате КХЛ.
02.07.2023 16:29
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Голкипер системы СКА подтвердил, что обратился в полицию по поводу угона автомобиля
Машина стоит три миллиона рублей.
02.07.2023 15:50
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Иван Федотов уехал за пределы России после завершения службы в армии
В составе ЦСКА голкипер завоевал Кубок Гагарина-2022.
02.07.2023 14:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Динамо» из Риги прекратило свое существование
Минувший сезон команда провела в национальном чемпионате.
02.07.2023 14:23
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
У вратаря системы СКА угнали машину стоимостью в три миллиона рублей
Хоккеист становился победителем юношеских Олимпийских игр в 2020 году.
02.07.2023 12:37
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Стали известны подробности контракта Дмитрия Орлова с «Каролиной»
Стали известны подробности контракта Дмитрия Орлова с «Каролиной»
31-летний защитник подписал соглашение с клубом на два года.
02.07.2023 12:23
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Куньлунь» объявил об уходе Айрленда с поста главного тренера команды
Канадец проработал в команде только один сезон.
02.07.2023 12:07
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.