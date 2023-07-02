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Мичков и Федотов не включены в список игроков лагеря развития «Филадельфии»

Один из хоккеистов завершил службу в российской армии.
02 июля 2023 18:03
автор: Александр Поволоцкий

«Филадельфия» опубликовала список хоккеистов, которые приглашены для участия в лагере развития клуба.

Отметим, что в него не попали два российских хоккеиста: вратарь Иван Федотов и форвард Матвей Мичков.

Напомним, что в мае прошлого года голкипер заключил однолетнее соглашение с «Флайерз». У Ивана есть возможность сыграть в НХЛ. Контракт был автоматически продлён на год из-за службы в армии.

Мичков был выбран «летчиками» под седьмым номером драфта НХЛ в 2023 году. Права на 18-летнего хоккеиста в КХЛ принадлежат СКА.

источник: ХК «Филадельфия Флайерз»
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