«Тампа-Бэй» обменяла трёхкратного победителя Кубка Стэнли Маруна в «Миннесоту»

35-летний американский хоккеист Патрик Марун, выступающий за «Тампу-Бэй» на позиции форварда, обменян в «Миннесоту».

Взамен «молнии» получат 7-й раунд драфта 2024 года, а также 22-летнего словацкого форварда Максима Чайковича.

Напомним, что Патрик Марун является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он выиграл главный НХЛ-трофей в составе «Сент-Луиса». В 2020 и 2021 годах он сделал это в составе «Тампы-Бэй».

В прошедшем сезоне американский форвард сыграл 80 встреч, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

В общей сложности на счету Маруна в его НХЛ-карьере 729 матчей, в которых он забил 171 гол и оформил 177 ассистов.