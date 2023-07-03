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Стали известны сроки оценки ледовой арены в Новосибирске комиссией КХЛ

Предстоящий сезон «Сибирь» может начать на новой арене.
03 июля 2023 09:37
автор: Александр Евграфов

Комиссия Континентальной хоккейной лиги проведет инспекцию новой ледовой арены в Новосибирске в конце июля или начале августа, сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«После инспекции нам дадут тестовый матч. Домашние игры новосибирской «Сибири» в новом сезоне КХЛ, который начнется в сентябре, будут проходить уже на новой ледовой арене», - приводит слова Ахапова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в начале июня Ростехнадзор выдал заключение о соответствии проектным требованиям второго этапа строительства ледовой арены в Новосибирске.

Ледовый дворец спорта «Сибирь» вмещает чуть более 6000 тысяч человек, новая «Сибирь-Арена» рассчитана на 10,5 тысяч.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.

источник: ТАСС
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