Стали известны сроки оценки ледовой арены в Новосибирске комиссией КХЛ

Комиссия Континентальной хоккейной лиги проведет инспекцию новой ледовой арены в Новосибирске в конце июля или начале августа, сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«После инспекции нам дадут тестовый матч. Домашние игры новосибирской «Сибири» в новом сезоне КХЛ, который начнется в сентябре, будут проходить уже на новой ледовой арене», - приводит слова Ахапова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в начале июня Ростехнадзор выдал заключение о соответствии проектным требованиям второго этапа строительства ледовой арены в Новосибирске.

Ледовый дворец спорта «Сибирь» вмещает чуть более 6000 тысяч человек, новая «Сибирь-Арена» рассчитана на 10,5 тысяч.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.