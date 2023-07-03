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Российский хоккеист попал в топ-16 драфта НХЛ 2024 года

Возглавил рейтинг Маклин Селебрини из Бостона.
03 июля 2023 12:00
автор: Александр Евграфов

Российский хоккеист из системы СКА Иван Демидов (СКА-1946) стал четвертым в рейтинге 16 лучших хоккеистов на драфте Национальной хоккейной лиги 2024 года.

Рейтинг составлен журналистом Логаном Хорном на портале The Hockey Writers.

«Иван Демидов очень талантливый атакующий игрок с отличным броском. Он не находится на том же уровне, что и Матвей Мичков, но он настоящий талант высокого класса, у которого есть явный потенциал в НХЛ», - говорится в сообщении.

Возглавил рейтинг Маклин Селебрини, центральный нападающий из Бостонского университета.

В минувшем сезоне Демидов провел 41 матч за СКА-1946, набрав 62 очка (19 шайб и 43 результативные передачи).

источник: The Hockey Writers
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