«Спартак» подписал двухлетний контракт с нападающим Голдобиным

27-летний российский нападающий Николай Голдобин продолжит карьеру в московским «Спартаке».

Красно-белые подписали с ним контракт на два года. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Спартак».

В период с 2020 по 2023 годы Николай Голдобин выступал за магнитогорский «Металлург». В прошлом сезоне он сыграл 70 встреч за «магнитку», в которых забил 21 гол и оформил 17 результативных передач.

За свою карьеру в КХЛ он сыграл 187 матчей, в которых забросил 56 шайб и оформил 67 ассистов. С 2012 по 2020 годы Голдобин выступал в североамериканских лигах.