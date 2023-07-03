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«Спартак» подписал двухлетний контракт с нападающим Голдобиным

Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке».
03 июля 2023 13:11
автор: Виталий Овсянников

27-летний российский нападающий Николай Голдобин продолжит карьеру в московским «Спартаке».

Красно-белые подписали с ним контракт на два года. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Спартак».

В период с 2020 по 2023 годы Николай Голдобин выступал за магнитогорский «Металлург». В прошлом сезоне он сыграл 70 встреч за «магнитку», в которых забил 21 гол и оформил 17 результативных передач.

За свою карьеру в КХЛ он сыграл 187 матчей, в которых забросил 56 шайб и оформил 67 ассистов. С 2012 по 2020 годы Голдобин выступал в североамериканских лигах.

источник: ХК «Спартак»
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