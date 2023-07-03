Александр Овечкин планирует посетить прощальный матч Даниса Зарипова

Глеб Чистяков, работающий агентом форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, заявил о том, что капитан «столичных» планирует приехать в Казань на прощальный матч Даниса Зарипова.

«Получил ли Александр Овечкин приглашение на прощальный матч Зарипова? Да, он планирует поехать», — сказал Чистяков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Матч состоится 9 августа.

Напомним, что 42-летний Данис Зарипов является самым титулованным хоккеистом в истории КХЛ. Он является пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Три раза он выигрывал ЧМ в составе российской сборной. В общей сложности в КХЛ он провел 557 матчей, в которых забил 235 голов и оформил 322 результативные передачи.