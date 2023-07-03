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Кожевников ответил на вопрос о фаворитах грядущего сезона КХЛ

Мнение двукратного олимпийского чемпиона.
03 июля 2023 13:54
автор: Виталий Овсянников

64-летний экс-хоккеист Александр Кожевников, дважды выигрывавший Олимпиаду и один раз чемпионат мира, ответил на вопрос о фаворитах грядущего сезона КХЛ.

«Если говорить о ЦСКА, то они чемпионы страны, их можно считать главными фаворитами в следующем сезоне. Но, если посмотреть на историю, чемпионам обычно психологически тяжело повторить свой успех.

«Ак Барс» можно считать теневым фаворитом. Но, хороший подбор игроков — это ещё не самое главное. Важно, чтобы главный тренер нашёл с ними общий язык», — цитирует Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, уже два года подряд обладателем Кубка Гагарина становится ЦСКА. В 2022 году столичные армейцы обыграли в финале магнитогорский «Металлург», а 2023 году взяли верх над казанским «Ак Барсом».

источник: «РИА Новости»
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