Кожевников ответил на вопрос о фаворитах грядущего сезона КХЛ

64-летний экс-хоккеист Александр Кожевников, дважды выигрывавший Олимпиаду и один раз чемпионат мира, ответил на вопрос о фаворитах грядущего сезона КХЛ.

«Если говорить о ЦСКА, то они чемпионы страны, их можно считать главными фаворитами в следующем сезоне. Но, если посмотреть на историю, чемпионам обычно психологически тяжело повторить свой успех.

«Ак Барс» можно считать теневым фаворитом. Но, хороший подбор игроков — это ещё не самое главное. Важно, чтобы главный тренер нашёл с ними общий язык», — цитирует Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, уже два года подряд обладателем Кубка Гагарина становится ЦСКА. В 2022 году столичные армейцы обыграли в финале магнитогорский «Металлург», а 2023 году взяли верх над казанским «Ак Барсом».