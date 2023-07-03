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Голкипер Бердин заключил контракт с «Сочи»

Всего в карьере игрока 33 матча.
03 июля 2023 13:59
автор: Александр Евграфов

Хоккейный клуб «Сочи» заключил контракт с голкипером Михаилом Бердиным, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Новое соглашение рассчитано на два года и носит односторонний характер.

За свою карьеру в КХЛ 25-летний вратарь сыграл в 33 матчах в составе СКА и «Сочи», одержав 10 побед при проценте отражённых бросков 91,3 и коэффициенте надёжности 2,93.

В минувшем сезоне за 19 матчей в составе «Сочи» Бердин пропустил 55 шайб, одержал четыре победы с 91,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,26. Ранее Бердин провел четыре сезона в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Виннипег Джетс» «Манитоба Мус». В 127 встречах голкипер одержал 64 победы.

«Сочи» в прошлом сезоне замкнул турнирную таблицу Западной конференции, одержав в 68 матчах всего 11 побед, и не вышел в плей-офф.

источник: ХК «Сочи»
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