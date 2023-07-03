КХЛ отправила запрос в НХЛ по вратарю Федотову

КХЛ обратилась в НХЛ с просьбой разъяснить статус российского голкипера Ивана Федотова.

«Со времени подписания меморандума с НХЛ о взаимоуважении контрактов не было случаев его нарушения. Последние два сезона положения договоры соблюдались обеими сторонами. ЦСКА обратился в КХЛ с вопросом о возможности регистрации контракта с вратарем Иваном Федотовым. Лига запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе игрока», - приводит ТАСС заявление пресс-службы КХЛ.

Напомним, по окончании сезона-2021/22 обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Федотов заключил контракт с «Филадельфией Флайерз», однако вскоре был призван в ряды армии РФ.

До демобилизации хоккеисту остались считанные недели, при этом в НХЛ его соглашение заморозили. ЦСКА же планирует возобновить сотрудничество с вратарем.