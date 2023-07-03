Гашек прокомментировал переход защитника сборной Чехии в клуб КХЛ

Экс-вратарь «Детройт Ред Уингз» и «Спартака» высказался о новости о том, что чешский защитник Давид Скленичка перешел в «Барыс».

Отметим, что ранее 26-летний хоккеист подписал годичный контракт с казахстанской командой.

«Скленичка сам принял такое решение. Как ясно говорят ему наши депутаты и сенаторы, это правильно на законном уровне. Хоть «Барыс» и не российский клуб, однако КХЛ проводит свои матчи в основном в России. Так что его выступления будут показывать именно в этой стране. Но, как видите, я не осуждаю его прямо. Плюют на нас наши законодатели», – написал 58-летний эксперт в своих соцсетях.

Добавим, что сезон-2022/2023 Скленичка проводил в «Брюнесе». За шведскую команду он сыграл 55 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 26 результативных передач, записав таким образом на свой счет 33 очка. В составе сборной Чехии он принял участие в 54 встречах, в которых отличился одним голом и десятью ассистами.