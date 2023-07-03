В СКА высказались о невозможности отъезда Мичкова в НХЛ прямо сейчас

Канадский тренер СКА по развитию игроков Даниэль Бохнер отреагировал на информацию о том, что клуб продолжает удерживать нападающего Матвея Мичкова даже после окончания его контракта и не дает хоккеисту отправиться за океан.

«СКА не удерживает спортсменов против их воли. Конечно, СКА соблюдает контракты. Все профессиональные команды делают это! Но, помимо этого, ребята совершенно вольны играть, где хотят. Наша команда является эталоном хорошего развития, и все наши игроки, уехавшие в НХЛ, тому подтверждение. Такой способ ведения дел сохранится и в будущем, и Матвей Мичков ничем не отличается от других. В его случае это только вопрос времени», - приводит слова Бохнера TVA Sports.

Напомним, на недавнем драфте НХЛ Мичков был выбран «Филадельфией Флайерз» в первом раунде под седьмым номером.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Мичков провел 30 матчей в составе СКА и «Сочи», в которых набрал 20 (9+11) очков.