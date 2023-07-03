Олимпийская чемпионка заявила, что российского хоккеиста задержали в Польше по указанию США

Двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова прокомментировала задержание российского хоккеиста Максима Сергеева польской прокуратурой по подозрению в шпионаже.

«В Польше, безусловно, русофобия. Они уже не знают, что придумать, но США что творят? Они же им подсказы дают! Почему‑то они Овечкина не трогают! А Максим — это ещё мальчишка! Сильного спортсмена они не будут трогать, а вот на таких спортсменах они будут всё это проверять», — приводит «Матч ТВ» слова Ивановой.

Польская прокуратура заявляет, что Сергеев, играя за местный «Заглембе» «выполнял на польcкой территории порученные задачи, среди прочeго о выявлении критической инфрaструктуры в нескольких воевoдствах».

В России Сергеев выступал за «Балашиху», «Спартак» и «Химки».