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НХЛ проинформировала КХЛ, что у вратаря Федотова есть контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/2024

Об этом сообщил Билл Дэйли.
НХЛ проинформировала КХЛ, что у вратаря Федотова есть контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/2024
03 июля 2023 20:40
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что у вратаря Ивана Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/2024.

«Да. Мы проинформировали КХЛ, что у Федотова действующий обязывающий контракт с «Филадельфией», - приводит слова Билла Дэйли «Спорт-Экспресс».

Напомним, по окончании сезона-2021/22 обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Федотов заключил контракт с «Филадельфией Флайерз», однако вскоре был призван в ряды армии РФ.

До демобилизации хоккеисту остались считанные недели, при этом в НХЛ его соглашение заморозили. ЦСКА же планирует возобновить сотрудничество с вратарем.

источник: «Спорт-Экспресс»
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