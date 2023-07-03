НХЛ проинформировала КХЛ, что у вратаря Федотова есть контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/2024

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что у вратаря Ивана Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/2024.

«Да. Мы проинформировали КХЛ, что у Федотова действующий обязывающий контракт с «Филадельфией», - приводит слова Билла Дэйли «Спорт-Экспресс».

Напомним, по окончании сезона-2021/22 обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Федотов заключил контракт с «Филадельфией Флайерз», однако вскоре был призван в ряды армии РФ.

До демобилизации хоккеисту остались считанные недели, при этом в НХЛ его соглашение заморозили. ЦСКА же планирует возобновить сотрудничество с вратарем.