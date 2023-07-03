Защитник «Каролины» Орлов заявил, что постарается летом приехать в Россию

Защитник Дмитрий Орлов подтвердил, что хочет летом навестить Россию.

Напомним, что в 1 июля стало известно, что хоккеист, завершавший сезон в «Бостоне», подписал контракт с двухлетний контракт с «Каролиной».

«Не так всё просто. Сейчас ждем завершения работ по контракту, нужно будет переехать, найти на новом месте жильё и перевезти всё из Вашингтона (прошлый сезон Орлов начина в «Кэпиталз» - прим.), если потребуется. Много движений этим летом. Конечно, я постараюсь прилететь, но пока не знаю, когда это будет», - сказал Орлов в интервью YouTube-каналу NHL.online.

За «черно-золотых» 31-летний хоккеист провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счет 17 (4+13) очков. На стадии плей-офф на его счету – семь игр и восемь результативных передач.