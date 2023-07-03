ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Защитник «Каролины» Орлов заявил, что постарается летом приехать в Россию

Хлопот у 31-летнего хоккеиста хватает.
03 июля 2023 22:36
автор: Максим Скороходов

Защитник Дмитрий Орлов подтвердил, что хочет летом навестить Россию.

Напомним, что в 1 июля стало известно, что хоккеист, завершавший сезон в «Бостоне», подписал контракт с двухлетний контракт с «Каролиной».

«Не так всё просто. Сейчас ждем завершения работ по контракту, нужно будет переехать, найти на новом месте жильё и перевезти всё из Вашингтона (прошлый сезон Орлов начина в «Кэпиталз» - прим.), если потребуется. Много движений этим летом. Конечно, я постараюсь прилететь, но пока не знаю, когда это будет», - сказал Орлов в интервью YouTube-каналу NHL.online.

За «черно-золотых» 31-летний хоккеист провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счет 17 (4+13) очков. На стадии плей-офф на его счету – семь игр и восемь результативных передач.

Тренер вратарей ЦСКА перейдёт в «Нью-Йорк Айлендерс»
Там он будет помогать российскому голкиперу.
03.07.2023 22:10
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Латвийский тренер, несмотря на запрет властей, возглавит клуб КХЛ
Ждем объявления.
03.07.2023 20:55
Хоккей
автор: Максим Скороходов
НХЛ проинформировала КХЛ, что у вратаря Федотова есть контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/2024
НХЛ проинформировала КХЛ, что у вратаря Федотова есть контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/2024
Об этом сообщил Билл Дэйли.
03.07.2023 20:40
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Трактор» получил права на Дер-Аргучинцева в обмен на Свищева и двух хоккеистов НХЛ
Объемная сделка
03.07.2023 20:25
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Олимпийская чемпионка заявила, что российского хоккеиста задержали в Польше по указанию США
Прокуратура обвинила спортсмена в шпионаже.
03.07.2023 19:35
Хоккей
автор: Максим Скороходов
В СКА высказались о невозможности отъезда Мичкова в НХЛ прямо сейчас
Форварда задрафтовала «Филадельфия Флайерз».
03.07.2023 18:45
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гашек прокомментировал переход защитника сборной Чехии в клуб КХЛ
Гашек прокомментировал переход защитника сборной Чехии в клуб КХЛ
Бывший голкипер НХЛ раскритиковал чешские власти за то, что они позволяют своим игрокам выступать в России. 
03.07.2023 17:30
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
КХЛ отправила запрос в НХЛ по вратарю Федотову
Статус хоккеиста юридически неясен.
03.07.2023 16:12
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Голкипер Бердин заключил контракт с «Сочи»
Всего в карьере игрока 33 матча.
03.07.2023 13:59
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.