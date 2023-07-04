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К российскому нападающему Тарасенко проявляют интерес два клуба НХЛ

В ближайшее время хоккеист определится со своим будущим.
04 июля 2023 09:20
автор: Александр Евграфов

К российскому нападающему Владимиру Тарасенко проявляют интерес два клуба НХЛ, сообщает журналист Дэвид Паньотта, разместивший соответствующую публикацию в соцсетях.

По данным источника, Тарасенко может продолжить карьеру или в «Каролине Харрикейнз», или в «Оттаве Сенаторз».

В настоящее время хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента. В минувшем сезоне Тарасенко был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». Россиянин принял участие в 69 матчах, забросил 18 шайб и сделал 32 результативные передачи. В плей-офф на его счету три шайбы и одна результативная передача в семи играх.

источник: «Советский спорт»
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