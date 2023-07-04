Агент Мильштейн рассказал о 25-миллионном контракте двукратного обладателя Кубка Стэнли

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва, заявил о желании хоккеиста остаться в своей команде.

«Вегас» считается одной из топовых организаций в лиге. Ваня влился в команду с первой игры. Когда «Вегас» завоевал Кубок Стэнли, в приоритете было остаться в клубе. Новый контракт — обоюдное желание команды и хоккеиста», — цитирует Мильштейна «Чемпионат».

По словам агента, у Барбашёва после обмена из «Сент-Луиса» было контрактное предложение, но оно не устроило стороны.

Барбашёв является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Хоккеист перешёл в «Вегас Голден Найтс» в феврале 2023 года. За новую команду он провёл 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 16 (6+10) очков, и 22 матча в Кубке Стэнли, забросив в плей-офф семь шайб и сделав 11 голевых передач.

Ранее Барбашев заключил с командой пятилетний контракт общей стоимостью 25 млн долларов.