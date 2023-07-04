ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Агент Мильштейн рассказал о 25-миллионном контракте двукратного обладателя Кубка Стэнли

Нападающий «Вегас Голден Найтс» заявлял о желании остаться в своём клубе.
04 июля 2023 13:44
автор: Александр Евграфов

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва, заявил о желании хоккеиста остаться в своей команде.

«Вегас» считается одной из топовых организаций в лиге. Ваня влился в команду с первой игры. Когда «Вегас» завоевал Кубок Стэнли, в приоритете было остаться в клубе. Новый контракт обоюдное желание команды и хоккеиста», цитирует Мильштейна «Чемпионат».

По словам агента, у Барбашёва после обмена из «Сент-Луиса» было контрактное предложение, но оно не устроило стороны.

Барбашёв является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Хоккеист перешёл в «Вегас Голден Найтс» в феврале 2023 года. За новую команду он провёл 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 16 (6+10) очков, и 22 матча в Кубке Стэнли, забросив в плей-офф семь шайб и сделав 11 голевых передач.

Ранее Барбашев заключил с командой пятилетний контракт общей стоимостью 25 млн долларов.

источник: Чемпионат.com
К российскому нападающему Тарасенко проявляют интерес два клуба НХЛ
В ближайшее время хоккеист определится со своим будущим.
04.07.2023 09:20
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Защитник «Каролины» Орлов заявил, что постарается летом приехать в Россию
Хлопот у 31-летнего хоккеиста хватает.
03.07.2023 22:36
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Тренер вратарей ЦСКА перейдёт в «Нью-Йорк Айлендерс»
Там он будет помогать российскому голкиперу.
03.07.2023 22:10
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Латвийский тренер, несмотря на запрет властей, возглавит клуб КХЛ
Ждем объявления.
03.07.2023 20:55
Хоккей
автор: Максим Скороходов
НХЛ проинформировала КХЛ, что у вратаря Федотова есть контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/2024
НХЛ проинформировала КХЛ, что у вратаря Федотова есть контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/2024
Об этом сообщил Билл Дэйли.
03.07.2023 20:40
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Трактор» получил права на Дер-Аргучинцева в обмен на Свищева и двух хоккеистов НХЛ
Объемная сделка
03.07.2023 20:25
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Олимпийская чемпионка заявила, что российского хоккеиста задержали в Польше по указанию США
Прокуратура обвинила спортсмена в шпионаже.
03.07.2023 19:35
Хоккей
автор: Максим Скороходов
В СКА высказались о невозможности отъезда Мичкова в НХЛ прямо сейчас
Форварда задрафтовала «Филадельфия Флайерз».
03.07.2023 18:45
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гашек прокомментировал переход защитника сборной Чехии в клуб КХЛ
Гашек прокомментировал переход защитника сборной Чехии в клуб КХЛ
Бывший голкипер НХЛ раскритиковал чешские власти за то, что они позволяют своим игрокам выступать в России. 
03.07.2023 17:30
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.