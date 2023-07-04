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Российский вратарь Федотов после службы в армии отметил, что трудности ещё не закончились

Хоккеист поблагодарил болельщиков за поддержку.
04 июля 2023 14:52
автор: Александр Евграфов

Российский вратарь Иван Федотов впервые после демобилизации из армии обратился к болельщикам, опубликовав сообщение в телеграм-канале.

«Всем огромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку! Было непросто… но трудности ещё не закончились, так что «терпение и труд всё перетрут», — говорится в сообщении.

Хоккеист демобилизовался с военной службы в июле и сейчас проводит отпуск в Дубае. Ранее сообщалось, что контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз», заключённый в мае 2022 года, действителен в сезоне-2023/2024. Летом 2022 года вратаря задержали в Санкт-Петербурге, после чего обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА был отправлен на прохождение военной службы.

Федотов является серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине.

источник: «Советский спорт»
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