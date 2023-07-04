6 клубов НХЛ ведут борьбу за Владимира Тарасенко

Российский форвард Владимир Тарасенко, скорее всего, останется в НХЛ.

Как заявил журналист Энди Стрикленд, экс-нападающий «Рейнджерс» получил сразу шесть предложений от североамериканских клубов.

«У Владимира Тарасенко есть несколько предложений, а точнее шесть. Какой-то контракт однолетний, какой-то многолетний. Кажется, скоро всё решится», – написал Стрикленд в соцсети.

Напомним, по ходу минувшей кампании россиянин был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провел 69 матчах, забросил 18 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Что касается плей-офф, то на счету Тарасенко 7 матчей, 3 гола и один голевой пас.