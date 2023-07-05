Лучший бомбардир «Металлурга» покинул клуб и вернулся в НХЛ

Лучший бомбардир и снайпер «Металлурга» прошедшего сезона покинул клуб и продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс», сообщается в Telegram-канале магнитогорского клуба.

«Филипп Майе принял решение о продолжении карьеры в НХЛ и подписал контракт с «Монреалем». В разговоре после сезона Филипп отметил, что готов вернуться в Магнитогорск, но честно сказал, что приоритетом для него является игра в НХЛ», - сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

По словам Гомоляко, Филипп пошел на исполнение мечты, пойдя в том числе и на финансовые уступки. При этом он не исключил, что 30-летний хоккеист может вернуться в «Металлург».

Майе провел в «Металлурге» два сезона, забросил 46 голов и сделал 73 передачи в 147 матчах. До «Металлурга» Майе играл за «Вашингтон Кэпиталз», проведя в его составе два матча.