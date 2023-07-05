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«Трактор» представил тренерский штаб на предстоящий сезон

В минувшем сезоне челябинский клуб не смог попасть в плей-офф.
05 июля 2023 13:21
автор: Александр Евграфов

Хоккейный клуб «Трактор» представил тренерский штаб на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

Главным тренером команды остался Анвар Гатиятулин, его помощниками стали Алексей Заварухин, Валерий Кулибаба и Александр Макрицкий. Владимир Гапонов (видеотренер) и Олег Приданников (тренер по развитию игроков) продолжат работать на своих должностях. Вратарей будет тренировать Петер Шкрабел, а Кирилл Гарифуллин, работавший с «Челметом» перешел в «Трактор» в качестве тренера по общефизической подготовке вместе с Денисом Богдановым.

В прошлом сезоне КХЛ «Трактор» не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

источник: ХК «Трактор»
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