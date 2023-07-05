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Нападающий «Торпедо» Коваленко: Ларионов сделал переворот в российском хоккее

Хоккеист объяснил, в чем феномен наставника команды.
05 июля 2023 15:11
автор: Александр Шульгин

Нападающий нижегородского «Торпедо» Николай Коваленко объяснил, за счет чего главный тренер команды Игорь Ларионов смог создать боеспособный коллектив.

«Игорь Николаевич сделал большой переворот в российском хоккее. За весь сезон ни разу не повысил на нас голос. Для меня лично его тренировки показались сначала немного странными. В том плане, что они по-настоящему современные, не шаблонные, как у большинства. То есть обычно умираешь на сборах, не можешь ходить, а в «Торпедо» ты всегда в тонусе», - приводит слова хоккеиста Metaratings.ru.

Напомним, минувший сезон стал дебютным для Ларионова в роли наставника команды КХЛ. При нем волжане заняли четвертое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата и обыграли московское «Динамо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Однако в полуфинале конференции «Торпедо» всухую уступило в серии СКА (0-4).

источник: Metaratings.ru
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