СКА объявил о подписании контракта с шведским вратарём

Санкт-петербургский СКА подписал контракт с шведским голкипером Юханом Маттссоном, сообщается в телеграм-канале армейцев.
Соглашение с 31-летним шведским хоккеистом рассчитано на один сезон.
Маттссон выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2021 года. Ранее он выступал за рижское «Динамо» и екатеринбургский «Автомобилист».
Всего в КХЛ он провёл 65 матчей в лиге, при показателе в 92% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,32.
В составе сборной Швеции в 2012 году стал чемпионом мира среди молодёжи.
источник: ХК СКА