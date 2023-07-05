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СКА объявил о подписании контракта с шведским вратарём

Ранее голкипер выступал за «Автомобилист».
05 июля 2023 15:50
автор: Александр Евграфов

Санкт-петербургский СКА подписал контракт с шведским голкипером Юханом Маттссоном, сообщается в телеграм-канале армейцев.

Соглашение с 31-летним шведским хоккеистом рассчитано на один сезон.

Маттссон выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2021 года. Ранее он выступал за рижское «Динамо» и екатеринбургский «Автомобилист».

Всего в КХЛ он провёл 65 матчей в лиге, при показателе в 92% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,32.

В составе сборной Швеции в 2012 году стал чемпионом мира среди молодёжи.

источник: ХК СКА
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