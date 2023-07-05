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В «Салавате Юлаеве» не планируют подписывать контракт с Хо-Сэнгом

В минувшем сезоне хоккеист сыграл лишь пять матчей.
05 июля 2023 19:47
автор: Александр Евграфов

Уфимский «Салават Юлаев» не планирует подписывать новый контракт с канадским нападающим Джошем Хо-Сэнгом, сообщил директор команды Ринат Баширов.

«Для Джоша никаких сроков не существует в принципе, он может и в сентябре принять решение. Пока исходим из того, что контракта с ним не будет», - цитирует Баширова ТАСС.

По словам директора, в команде сейчас две вакансии легионеров, и разговор о возможности продления контракта можно будет вести только если лимит легионеров вновь увеличат до пяти.

В минувшем сезоне 27-летний Хо-Сэнг сыграл лишь в пяти матчах и отметился одной результативной передачей. Большую часть сезона хоккеист пропустил из-за травмы.

источник: ТАСС
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