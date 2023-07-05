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Орлов заявил, что не заманивает Тарасенко в «Каролину»

Владимир сейчас не имеет на руках контракта с клубом НХЛ.
05 июля 2023 20:37
автор: Александр Кожевников

Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поделился мнением о возможном переходе нападающего Владимира Тарасенко в «Харрикейнз».

«Конечно, мы общаемся, я переживаю, что он без контракта. Хочется, чтобы он принял правильное решение, но Тарасенко в «Каролину» я не заманиваю. Конечно, я был бы рад его видеть в команде, но у него трое детей, он должен сам решить, что будет лучше для него и семьи», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, по ходу минувшей кампании россиянин был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провёл 69 матчей, забросил 18 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Что касается плей-офф, то на счету Тарасенко 7 матчей, 3 гола и один голевой пас.

источник: «Спорт-Экспресс»
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